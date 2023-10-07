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Кубок Первого канала 2023 года впервые пройдёт в Санкт-Петербурге

Кубок Первого канала 2023 года впервые пройдёт в Санкт-Петербурге
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Кубок Первого канала 2023 года состоится в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте ФХР. Встречи турнира пройдут на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря.

Это первый раз в истории, когда турнир состоится не в Москве, а в Санкт-Петербурге.

На турнире примет участие команда молодых звёзд — «Россия 25». Сборная будет представлять Россию на соревновании. Главным тренером «России 25» станет наставник СКА Роман Ротенберг.

Расписание Кубка Первого канала:

14 декабря, четверг:
14:00 – Беларусь – Китай;
18.30 – Россия – Казахстан;

15 декабря, пятница:
Турнир по хоккею «3х3»;

16 декабря, суббота:
11:00 – Казахстан – Китай;
15:00 – Россия – Беларусь;

17 декабря, воскресенье:
11:00 – Беларусь – Казахстан;
15:00 – Россия – Китай.

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