Российский нападающий Денисенко стал игроком обладателя Кубка Стэнли — 2023 «Вегаса»

Российский нападающий Григорий Денисенко стал игроком «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что «золотые рыцари» забрали 23-летнего форварда с драфта отказов.

Вчера, 6 октября, Денисенко был выставлен «Флоридой Пантерз» на драфт отказов. Летом «пантеры» подписали с молодым крайним нападающим двухлетний контракт на общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон Денисенко будет получать $ 775 тыс.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды», «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах. Кроме того, Денисенко принял участие в последней встрече розыгрыша Кубка Стэнли, где не отметился полезными действиями.

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли — 2023.