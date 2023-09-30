Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: самая странная история «Вегаса» — они предпочли Смита новичку Барбашёву

The Athletic: самая странная история «Вегаса» — они предпочли Смита новичку Барбашёву
Комментарии

Авторитетное издание The Athletic рассказало, какая история, связанная с «Вегас Голден Найтс», стала самой странной в нынешнее межсезонье.

«Межсезонье на данный момент: много празднований, но не так много больших перемен. Одно из них, вероятно, имеет много общего с другим. Они продлили контракт с героем Кубка Стэнли Эдином Хиллом.

Но их самой странной историей был обмен Райлли Смита — случай, когда они предпочли нового парня Ивана Барбашёва «оригинальному неудачнику». Хорошо это или плохо, но команда совершенно не сентиментальна, когда приходит время принимать трудные решения.

Рейтинг странности: 4,1/10. Мы также до сих пор не знаем, что происходит с Робином Ленером, что немного странно», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
Миронов: Овечкину и Барбашёву ещё рано возвращаться в родное «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android