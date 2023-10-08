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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон и российский нападающий Александр Овечкин. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Александр Алексеев также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Коламбус» забивали Бун Дженнер, Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Патрик Лайне. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился результативными передачами. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Бемстрём, Тексье) – 24:57 (5x5)     1:1 Карлсон (Дауд, Сандин) – 26:18 (5x5)     2:1 Овечкин (Джохансен, Оши) – 30:34 (5x5)     2:2 Силлинджер (Лайне) – 46:29 (5x5)     2:3 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 56:17 (5x5)     2:4 Лайне (Силлинджер) – 59:04 (en)    
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