«Монреаль Канадиенс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в заключительном предсезонном матче

Сегодня, 8 октября, в заключительном матче предсезонки «Оттава Сенаторз» проиграла на своей площадке «Монреалю Канадиенс». Встреча в арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:6 (1:2, 1:1, 2:3).
За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Паркер Келли, Доминик Кубалик, Роби Ярвентие и Ридли Грейг.
За «Монреаль» отличились Юрай Слафковски, Майкл Пеццетта, Ник Судзуки, Шон Монахан, Коул Кофилд и Арбер Джекай.
Новый сезон НХЛ-2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Оттава» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз», а «Монреаль» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс».
В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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