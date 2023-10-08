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«Монреаль Канадиенс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в заключительном предсезонном матче

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в заключительном предсезонном матче
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Сегодня, 8 октября, в заключительном матче предсезонки «Оттава Сенаторз» проиграла на своей площадке «Монреалю Канадиенс». Встреча в арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:6 (1:2, 1:1, 2:3).

За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Паркер Келли, Доминик Кубалик, Роби Ярвентие и Ридли Грейг.

За «Монреаль» отличились Юрай Слафковски, Майкл Пеццетта, Ник Судзуки, Шон Монахан, Коул Кофилд и Арбер Джекай.

Новый сезон НХЛ-2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Оттава» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз», а «Монреаль» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Мэтисон, Дак) – 00:33 (5x5)     1:1 Келли (Физер, Матинпало) – 01:44 (5x5)     1:2 Пеццетта (Эванс, Харрис) – 14:04 (5x5)     1:3 Судзуки (Бэррон) – 28:26 (5x5)     2:3 Кубалик (Бреннстрём, Хэмоник) – 29:13 (4x4)     3:3 Ярвентие (Бейли, Ларссон) – 46:05 (5x5)     4:3 Грейг – 46:21 (5x5)     4:4 Монахан (Норлиндер, Харрис) – 53:57 (5x5)     4:5 Кофилд (Арве-Пинар, Судзуки) – 56:30 (5x5)     4:6 Джекай (Монахан) – 57:58    
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