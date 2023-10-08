Овечкин опубликовал фото с Мирошниченко в ресторане

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своей соцсети опубликовал фотографию с российским форвардом «Кэпиталз» Иваном Мирошниченко. Оба хоккеиста сидят рядом за столиком в ресторане.

Фото: соцсети Овечкина

Отметим, что Мирошниченко остался в составе «Вашингтона» после недавнего сокращения числа хоккеистов «Кэпиталз» в тренировочном лагере и их отправки в АХЛ. В текущей предсезонке Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года.

Регулярный чемпионат «Кэпиталз» начнут домашним матчем с «Питтсбургом» 14 октября.