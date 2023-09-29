Мирошниченко уже набирает очки в «Вашингтоне»! На льду и в раздевалке его опекает Овечкин

Сезон НХЛ всё ближе, и команды лиги постепенно подпускают к матчам ведущих хоккеистов, которые прежде делали акценты на тренировках. «Вашингтон» впервые за осень заявил всех своих звёзд: место в составе получили не только все российские топы, но и Ти Джей Оши, и Никлас Бекстрём, и Том Уилсон, и Джон Карлсон. В итоге именно они и сделали результат матча с «Детройтом».

В первом периоде соперники сыграли вничью, а вот второй начался недружелюбно. На гол Даниэля Спронга ответил Бекстрём, причём на шведа сработала неожиданно появившаяся российская связка. Иван Мирошниченко направил шайбу по борту, а Александр Овечкин отклеил её оттуда и вырезал точный пас на крюк своему давнему партнёру.

Вскоре Том Уилсон вывел «Кэпиталз» вперёд: его бросок сразу после вбрасывания получился сколько неожиданным, столько же и точным. «Точку» для канадца выиграл Евгений Кузнецов.

Мирошниченко продолжил играть в одном звене с Овечкиным, в одной из смен экс-форвард «Авангарда» получил сразу два отличных момента, но с пятака его легко сдвинули, а бросок после контратаки угодил в щиток вратаря.

В третьем периоде Ови выложил на Ивана фантастическую диагональ – и снова не вышло. Своё Мирошниченко добрал передачами. В спонтанной позиционной атаке нападающий ловко укрыл шайбу корпусом и с разворота переадресовал её на Джона Карлсона. Защитник оказался точен, воспользовавшись неразберихой на пятаке «Детройта».

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«Красные крылья» эффектно набежали на финиш: незадолго до сирены Робби Фаббри разразился дублем, но эта реакция оказалась запоздалой.

За «Ред Уингз» также сыграл заключивший пробный контракт Артём Анисимов. Центрфорвард не отметился результативными действиями и однажды получил малый штраф. В статистике Клима Костина, обменянного в «Детройт» из «Эдмонтона», всё по нулям.

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Мирошниченко провёл на площадке чуть больше 16 минут. Помимо двух ассистов, в его активе три силовых приёма, один перехват и одна потеря. Овечкин сыграл ровно 19 минут, Кузнецов почти столько же.

В раздевалке к россиянам было повышенное внимание, и Ови пришлось не только отвечать за себя, но и поработать в роли переводчика для Мирошниченко.

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«Раньше я на этих людей по телевизору смотрел. Когда Ови задрафтовали, я родился, поэтому для меня это очень воодушевляюще», – сказал молодой хоккеист.

«Боже, как я стар», – добавил от себя со смехом Овечкин.