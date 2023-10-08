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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во Владивостоке, Радулов отметился голом

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во Владивостоке, Радулов отметился голом
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу в матче одержали казанцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Лукоянов (Кателевский) – 13:08 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шипачёв, Юдин) – 16:06 (5x4)     1:2 Корбит – 57:06 (6x4)    

«Ак Барс» открыл счёт на 14-й минуте матча, отличился Артём Лукоянов, которому ассистировал Дмитрий Кателевский. Через несколько минут казанцы удвоили преимущество благодаря голу Александра Радулова с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина при игре в большинстве. Ворота команд защищали голкиперы Артур Ахтямов и Павел Хомченко. «Адмирал» забросил одну шайбу в концовке матча при игре 6х4. Отметим, что Радулов забивает во втором матче подряд.

Ответный матч между командами запланирован на 10 октября. «Адмирал» прервал свою победную серию из двух матчей, «Ак Барс» выиграл вторую встречу кряду.

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