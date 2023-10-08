«Не довинтили мы в концовке, в завершении». Тамбиев — о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2) и отметил потенциал нападающего Дмитрия Бучельникова, дебютировавшего за «моряков».

«Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали, много бросков нанесли, но не довинтили мы в концовке, в завершении. Через день будет шанс доделать то, что не доделали в этом матче. С одним голом у «Ак Барса» тяжело выиграть. Не реализовали свои моменты. Во втором периоде надо было, пока мы были свежие и резкие… Как можно забить, если бросать вратарю в живот? На второй перерыв мы должны были хотя бы с одним голом уйти, нам его и не хватило.

Бучельников и Иванов только прилетели, провели с командой одну тренировку. Дал Диме поиграть, потенциал игрока вижу, хотя надо в нём разобраться. Но глаза у мальчишки горят, он хочет играть в КХЛ. Думаю, он может играть в этой Лиге, дам шанс – подготовим его, обучим. Как говорится, дорогу молодым – надо, чтобы он правильно всё воспринимал, впитывал, как губка. Я за ним давно наблюдаю, мы разберёмся в этом игроке», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.