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«Я знал, что ты не поймаешь!» Дзингел рассказал, как Торторелла устроил разнос Бобровскому

«Я знал, что ты не поймаешь!» Дзингел рассказал, как Торторелла устроил разнос Бобровскому
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Бывший хоккеист НХЛ Райан Дзингел рассказал, как во времена выступлений за «Коламбус» стал свидетелем конфликта между главным тренером «Блю Джекетс» Джоном Тортореллой и российскими звёздами команды Сергеем Бобровским и Артемием Панариным. Специалист был недоволен текущими результатами команды и срывал свой гнев на лидеров.

«Итак, нас с Дюшейном обменяли в «Коламбус», и мы с ним были на командном собрании за закрытыми дверями через два дня после обмена. Я не шучу, что мы провели 3 часа на тренировочном катке в Ванкувере, наши головы были опущены, и мы старались не умереть со смеху. Тортс уничтожал там всех.

Он заходит в раздевалку, хватает какую-то вещь, швыряет её Бобу над плечом и орёт: «Да, я знал, что ты и это не поймаешь!» Ох, я просто плакал от смеха.

Я помню, что он доставал Панарина, потому что Артемий хотел играть с Дюшейном и не хотел играть с Аткинсоном… и Панарин такой: «Ах, ты знаешь, что Атки хорош, но я играю с Дюшейном». Полная противоположность тому, что он ему говорил. Я думаю, Тортс даже не знал, что с ним делать», — рассказал Дзингел в подкасте Coming In Hot.

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