«Я знал, что ты не поймаешь!» Дзингел рассказал, как Торторелла устроил разнос Бобровскому

Бывший хоккеист НХЛ Райан Дзингел рассказал, как во времена выступлений за «Коламбус» стал свидетелем конфликта между главным тренером «Блю Джекетс» Джоном Тортореллой и российскими звёздами команды Сергеем Бобровским и Артемием Панариным. Специалист был недоволен текущими результатами команды и срывал свой гнев на лидеров.

«Итак, нас с Дюшейном обменяли в «Коламбус», и мы с ним были на командном собрании за закрытыми дверями через два дня после обмена. Я не шучу, что мы провели 3 часа на тренировочном катке в Ванкувере, наши головы были опущены, и мы старались не умереть со смеху. Тортс уничтожал там всех.

Он заходит в раздевалку, хватает какую-то вещь, швыряет её Бобу над плечом и орёт: «Да, я знал, что ты и это не поймаешь!» Ох, я просто плакал от смеха.

Я помню, что он доставал Панарина, потому что Артемий хотел играть с Дюшейном и не хотел играть с Аткинсоном… и Панарин такой: «Ах, ты знаешь, что Атки хорош, но я играю с Дюшейном». Полная противоположность тому, что он ему говорил. Я думаю, Тортс даже не знал, что с ним делать», — рассказал Дзингел в подкасте Coming In Hot.