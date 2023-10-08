Кэмерон Ли: я точно не из тех, кто потом будет рассказывать страшные истории о России

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал о жизни в России и о стереотипах про россиян. Напомним, 5 октября канадский игрок обороны получил российский паспорт.

«Есть планы осесть в Хабаровске, построить дом где-нибудь на берегу Амура или моря? Ха-ха, кто знает? Всё может быть, не исключаю такой вариант. Сейчас могу лишь сказать, что мои планы связаны с Россией и с Хабаровском, хочу играть за «Амур» как можно дольше. Я точно не из тех иностранцев, которые потом будут рассказывать в североамериканских подкастах страшные истории о России, уж в этом можете быть уверены.

Стереотипы о русских? Ну, смотрите. Баню я полюбил с первых дней в России, теперь хожу постоянно. Быстрая езда – точно моя «фишка». Скажу честно, в Канаде у меня было достаточно штрафов за нарушение скоростного режима. Помню, однажды ехал из своего университета в Мичигане в Канаду, летел под 200 километров в час. Водку, признаюсь, пробовал, без злоупотреблений. Хороший напиток. Вот и получается, что я уже вполне русский человек, ха-ха.

У нас считают, что русские пьют водку на завтрак, обед и ужин. Но среди моих знакомых здесь много людей, которые вообще не пьют! Много людей ходят в фитнес-залы, ведут здоровый образ жизни. Да, выпивают, веселятся, но как и везде. Так что это действительно стереотип», — цитирует Ли пресс-служба «Амура».

В текущем сезоне на счету 26-летнего Ли 14 матчей и 7 (1+6) результативных баллов.