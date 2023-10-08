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«Кандидатура прошла единогласно». Михайлов — о назначении Ротенберга тренером «России 25»

«Кандидатура прошла единогласно». Михайлов — о назначении Ротенберга тренером «России 25»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером «России 25» на Кубок Первого канала — 2023.

«Тренерский совет решил поддержать федерацию и принять решение, что Россию на Кубке Первого канала будет представлять сборная «Россия 25». Поскольку Роман Ротенберг — её главный тренер, то его кандидатура прошла единогласно.

Я считаю, что даже в нынешних условиях нужен тренер сборной. Но нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала. Таким образом, тренер может совмещать работу в клубе и сборной», — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».

Состав сборной, который утвердит тренерский совет Федерации хоккея России, будет назван позднее — в преддверии Кубка Первого канала.

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