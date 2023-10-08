«Считаю, счёт не по игре». Защитник «Металлурга» Яковлев — о 2:6 от «Салавата Юлаева»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6).

«Считаю, счёт не по игре. Мы могли рассчитывать на большее. Соперник забил практически всё, что бросил. Стоит, конечно, отметить игру Ильи Ежова. Он сыграл здорово, на кураже практически всю игру, поэтому было действительно тяжело подобрать ключ к его воротам.

Почему проиграли первый период со счётом 0:4? Наверное, с настроем у них было получше. Они, скорее всего, больше хотели, и вот это желание переросло в голы.

Во втором периоде сняли вратаря и играли «6х4»? Самое главное – это подборы, надо было забирать шайбу, потому что ворота пустые. Трудно сказать, почему не забили, мы много бросали, но соперник сыграл самоотверженно, они много шайб поймали на себя.

Что положительного было в игре? Наверное, третий период. Это задел на следующий матч. Перенесём это на поездку, будет хорошим уроком для нас, чтобы мы не находились в эйфории. Завтра выходной, спокойно отдохнём, проведём время с семьями – и поедем на тяжёлый выезд. Я думаю, всё нормально будет.

Следующий матч в Омске? Надо побеждать! С «Авангардом» всегда очень непростые, принципиальные игры. Тем более в Омске, где очень хорошо болеют. Наверняка будет полный стадион, поэтому нас ждёт интересный матч», – сказал Яковлев в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.