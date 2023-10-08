Разин: «Магнитка» едет в тяжёлую поездку. «Самолётные ноги» у нас будут

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) поделился ожиданиями от выездной серии клуба.

«Хотелось бы извиниться перед зрителями за результат. Спасибо им, что поддерживали всю игру, не расходились. Такое бывает, плюс надо отдать должное «Салавату», они вышли сегодня умирать. Всё было чётко, по заданию, плюс самоотверженность у них была на высоком уровне. Такие игры всё равно идут на пользу. Проиграть 2:6, 0:10 или 0:1 – всё равно поражение есть поражение. Такие поражения как раз легче переживаются, чем 2:3, как у нас было с «Куньлунем». Здесь всё понятно, где что не получилось.

На серию с одним соперником команду тяжелее настраивать? Причины можно искать любые, виноваты все. И мы, тренеры, виноваты, не угадали с составом. И те ребята, кто получал выходные, сегодня тоже ошибались. Сегодня вся команда сыграла вот так вот.

Носы не вешаем, едем в тяжёлую поездку. Как сейчас стала знаменитой фраза – «самолётные ноги» у нас будут. Календарь тяжёлый, но интересный. Сделаем выводы и идём дальше», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.