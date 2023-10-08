«Аризона» выставила вратаря Ивана Просветова на драфт отказов

«Аризона Койотс» выставила российского вратаря Ивана Просветова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Напомним, 16 июля 2023 года Просветов заключил соглашение с «Аризоной Койотс» на один год. Минимальная сумма, которую заработает Просветов по этому контракту, составляет $ 775 тыс.

В прошлом сезоне регулярки НХЛ 24-летний вратарь провёл за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98.

Всего в НХЛ Просветов сыграл 13 матчей, в которых одержал четыре победы с 87,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,07.

Напомним, сегодня «Вегас Голден Найтс» выставил российского нападающего Григория Денисенко на драфт отказов.