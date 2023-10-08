«Вегас» выставил Денисенко на драфт отказов, Григорий провёл в клубе один день

«Вегас Голден Найтс» выставил российского нападающего Григория Денисенко на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети «Твиттер».

Напомним, «золотые рыцари» забрали 23-летнего форварда с драфта отказов накануне, 7 октября. Ранее от услуг игрока отказалась «Флорида Пантерз».

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах. Кроме того, Денисенко принял участие в последней встрече розыгрыша Кубка Стэнли, где не отметился полезными действиями.