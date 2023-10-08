Кожевников — о «России 25»: Ротенберг — талантливый специалист, он собрал хорошую команду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера «России 25» на турнире Кубок Первого канала.

«Роман Ротенберг — талантливый специалист. Он собрал очень хорошую команду. Пусть пробует себя в сборной, а мы уже будем делать выводы. Тем более когда, как не сейчас? Навряд ли мы будем участвовать в международных соревнованиях ближайшие несколько лет, поэтому пусть проявляет свои тренерские навыки», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Кубок Первого канала 2023 года состоится в Санкт-Петербурге. Встречи турнира пройдут на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря.

Ранее назначение Ротенберга на пост главного тренера «России 25» прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.