Форвард «Ванкувера» Михеев оправился от операции, но пропустит первый матч сезона

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев оправился от операции и приступил к тренировкам, сообщает журналист Иэн Макинтайр в своём «твиттере». Однако форвард пропустит первый матч нового сезона.

Напомним, в конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину была необходима операция на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля операция была успешно проведена.

В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин принял участие в 46 матчах и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев провёл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.