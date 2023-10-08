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Форвард «Ванкувера» Михеев оправился от операции, но пропустит первый матч сезона

Форвард «Ванкувера» Михеев оправился от операции, но пропустит первый матч сезона
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев оправился от операции и приступил к тренировкам, сообщает журналист Иэн Макинтайр в своём «твиттере». Однако форвард пропустит первый матч нового сезона.

Напомним, в конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину была необходима операция на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля операция была успешно проведена.

В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин принял участие в 46 матчах и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев провёл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.

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