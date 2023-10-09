Губерниев: есть тренеры, которые Ларионову в подмётки не годятся, а получают в разы больше

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал работу Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».

«Я с Игорем Ларионовым очень давно и хорошо знаком. С интересом наблюдал за ним, когда Профессор решил начать тянуть эту тренерскую лямку. И действительность превзошла все ожидания. Он производит впечатление мотиватора. Самое главное, что у Ларионова есть знания и возможность делиться своим опытом. Посмотрите на очень многих тренеров в хоккее: на их выражение лица, на их речь, мысли. После этого посмотрите на Игоря Ларионова. Это разные галактики.

Я вообще не удивляюсь его успехам. Игорь – фантастический человек и игрок. Он отличный мотиватор и методист. Тренерская профессия будет развиваться, пока работают такие, как он. Человек, который играл в умный хоккей, будет ставить умный хоккей, будучи тренером. Я тут ещё недавно узнал, что у Ларионова самая маленькая зарплата среди всех тренеров. Там есть люди, которые Профессору в подмётки не годятся, а получают в разы больше. Но не думаю, что Ларионов работает из-за денег», — написал Губерниев в своей колонке на сайте «Советский спорт».

Напомним, подопечные Игоря Ларионова после 15 матчей набрали 23 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.