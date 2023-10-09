В The Hockey News прокомментировали решение «Детройта» отказаться от услуг Анисимова

Журналист Ян Кеннеди в статье на сайте The Hockey News оценил решение «Детройт Ред Уингз» отказаться от услуг российского нападающего Артёма Анисимова.

«Новообретённая глубина атаки «Детройта» сделала 35-летнего Анисимова ветераном, которому «Уингз» не нашли места в составе. Анисимов сыграл за «Детройт» две предсезонные игры, записав в свой актив два броска с показателем полезности «-2».

35-летний центровой прошлый сезон провёл в АХЛ. Анисимов может вернуться в Россию, чтобы сыграть в КХЛ, где он может провести ещё сезон или два», — написал Кеннеди в статье.

Анисимов в прошлом сезоне играл в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс». В 55 матчах он набрал 36 (19+17) очков. Также россиянин принял участие в трёх встречах плей-офф, где на его счету 2 (1+1) балла за результативность. В последний раз в НХЛ Анисимов выступал в 2021 году за «Оттаву Сенаторз». Всего за карьеру россиянин провёл в регулярном сезоне лиги 771 матч, набрав 376 (180+196) очков.