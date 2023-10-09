Кожевников: Гатиятулина выдернули в СКА, а потом в «Тракторе» всё пошло по нисходящей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера «Трактора».

«С Анваром мне не до конца понятно, что произошло. Он всегда хорошо работал с молодыми игроками, ребята в «Тракторе» неплохие, состав сильный, возможности высокие. Но вот недавно, например, Никита Тертышный просил обмен, об этом писали в прессе. Значит, что-то происходит. Помню, как Гатиятулина выдернули в СКА, потом он вернулся в Челябинск, на родную землю, но всё пошло по нисходящей. Анвара в Челябинске все любят, он свой человек, но нужно разбираться в себе. В прошлом году вообще не попали в плей-офф, в этом году тоже начали очень плохо. Отставка напрашивалась. Наверное, здесь вопрос в психологии. Задачи перед «Трактором» всегда стоят высокие, нужен результат», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.