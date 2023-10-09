Пресс-служба «Куньлуня» в честь дебюта Пулккинена составила сборную финских игроков клуба

Финский нападающий Теэму Пулккинен сегодня, 9 октября, дебютирует за «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный телеграм-канал команды.

«Теэму Пулккинен сегодня вечером станет семнадцатым финским игроком, сыгравшим за «Куньлунь» в КХЛ. И ведь были у нас ещё и ребята в фарм-клубе и молодёжке, которые так и не сыграли ни единой встречи в КХЛ за нас.

Говоря о финнах в КРС, нет повода не составить символическую Суоми-сборную «Куньлунь Ред Стар».

Да, в состав этой команды попали три девушки, но тут всё по-честному: и Тапани, и Карвинен, и Рятю играли в мужских чемпионатах Финляндии и Дании. Вишенка на торте: у этой команды даже был бы полноценный тренерский штаб: Юсси Тапола — главным, Юрки Ахо и Юкка Варманен — помощники, Яакко Валкамаа — по вратарям, Матиас Сарвела — ОФП.

Капитана у этой команды нет, потому что у «Куньлунь Ред Стар» только один капитан. Брэндон Ип ставит класс», — говорится в сообщении.

Сегодня, 9 октября, «Куньлунь» встретится со СКА. Матч пройдёт на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.