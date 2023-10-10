Капитан «Сочи» ответил на вопрос, присутствует ли налёт звёздности у Матвея Мичкова

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин поделился мнением об одноклубнике Матвее Мичкове.

«Матвей Мичков – очень сильное усиление для нашей команды. Что его выделяет? Нацеленность на ворота. Он максимально нацелен на гол. В любом моменте – не важно в игре или на тренировке – он всегда просит шайбу и хочет быть с ней.

Есть ли у него налёт звёздности? Вообще нет. Отличный парень, с ним всегда можно поговорить. И он отлично себя ведёт», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Мичков принял участие в 12 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 12 очков.

Полное интервью с Корягиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 10 октября, в 7:00.