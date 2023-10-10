«Задача «Сочи» — Кубок? А иначе зачем собираться?» Интервью с капитаном сенсации КХЛ

Глеб Корягин рассказал о феномене команды, которая за один месяц набрала больше половины от количества очков, добытых за весь прошлый сезон!

Можно ли за один месяц, прошедший со старта сезона, набрать больше 50% от количества очков, добытых за весь прошлый чемпионат? Можно, если в прошлом сезоне вы были главным разочарованием КХЛ, а сейчас являетесь её главной сенсацией. Хоккейный клуб «Сочи» в 16 матчах нынешнего сезона набрал 21 очко, тогда как в прошлой регулярке «леопарды» наскребли лишь 32 очка в 68 матчах!

Стремительный прогресс южной команды не вызывает никаких сомнений. В этом сезоне ХК «Сочи» под руководством Дмитрия Кокорева перестал быть поставщиком очков для других и теперь готов сам создать большие проблемы для любого соперника. Среди прочих выигранных матчей в сентябре «леопарды» отметились победой над «Ак Барсом» (3:1), разгромом «Локомотива» (5:0) и яркой победой в Нижнем Новгороде над «Торпедо» (5:2), а октябрь начался для «Сочи» с домашнего триумфа во встрече со СКА (5:4). Неудивительно, что с такими результатами южане сейчас расположились на высоком пятом месте в Западной конференции, опережая в таблице в том числе и оба армейских коллектива — ЦСКА и СКА.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» пополнивший состав ХК «Сочи» в межсезонье и впоследствии ставший капитаном команды защитник Глеб Корягин рассказал о промежуточном успехе «леопардов», поделился мнением о звёздном новичке клуба Матвее Мичкове и ответил, как в клубе относятся к словам его главного тренера, что цель команды – выиграть Кубок Гагарина. Также 29-летний хоккеист рассказал, как ещё 12 лет назад в Америке он был одним из первых, кто увидел в деле начинающего тренера Игоря Ларионова.

«Серия из восьми поражений давила на команду. Хорошо, что быстро перестроились»

— Лето для «Сочи» получилось турбулентным. Сначала ваша команда приятно удивила на домашнем турнире, но затем последовал грандиозный провал в Санкт-Петербурге: как сами ощущали столь резкие взлёты и падения, пусть и в ходе предсезонной подготовки?

— У нас была достаточно тяжёлая предсезонка. Летом был проделан огромный объём работы. Может быть, и это в том числе сказалось – мы немного подсели как эмоционально, так и физически. К тому же ещё вместе были недостаточно сыграны и во многих нюансах на турнире в Питере тактически уступали соперникам. Мы действительно с крупным счётом проиграли «Северстали» и «Автомобилисту», но на то это и предсезонка. Лучше в ней так проигрывать, чем во время сезона. Всё разобрали, обговорили, подкорректировали определённые моменты, и пока всё у нас слава богу.

— Неоднозначным получился и непосредственно старт сезона КХЛ. Два чувствительных поражения в первых матчах, сенсационная победа над «Ак Барсом» — и сразу же крупное поражение в Москве от «Динамо». Бросало вас то в жар, то в холод.

— Тяжело равномерно пройти весь сезон. Нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. С учётом предсезонки у нас получилось восемь поражений подряд, и всё равно такая серия эмоционально давила на команду. Хорошо, что быстро перестроились и начали выигрывать.

— В матче с «Динамо» вас прибили спецбригады бело-голубых – в большинстве москвичи забили все четыре своих гола. После того поражения перестроили игру в меньшинстве?

— Это правда. Меньшинство в той игре у нас не сработало. Не получилось выполнить всё то, о чём мы договаривались. Из-за этого получили все голы, и игра фактически была сделана. Точно так же – в меньшинстве – мы проиграли и матч с «Куньлунем». После этого вроде как поправили некоторые нюансы, отработали их на тренировках, и сейчас получается лучше.

— Насколько сложно было противодействовать первой бригаде большинства «Динамо», где собрано четыре праворуких хоккеиста, и от каждого из них исходит угроза воротам?

— (Смеётся.) Достаточно тяжело. Каждый угрожает воротам и может забить. У Казани тоже сильная бригада большинства. И против них очень тяжело играть.

«Мы не та команда, чтобы играть спустя рукава. Отвлёкся на мгновение – пропустили»

— Дальнейший разгром «Локомотива» в Ярославле вдохновил на новые подвиги? Показалось, что именно после той игры вы обрели командную уверенность.

— Как бы игра ни складывалась и какой бы счёт ни был, когда побеждаешь, то едешь дальше с позитивными эмоциями и хорошей энергетикой. В первую очередь такие победы прибавляют сил.

— У вас словно крылья выросли в ходе той шестиматчевой победной серии. В матче с тем же «Трактором» вы пропустили гол в своём большинстве при равном счёте, но не сломались и смогли переломить ход встречи.

— Хорошо, что так всё складывалось. В той победной серии вообще не сказать что были какие-то лёгкие или проходные матчи. Всегда мы действуем «от ножа», в раздевалке говорим и стараемся настраиваться на каждый отдельный матч, на каждый отдельный период и не смотреть ни на что другое. Мы не та команда, которая может себе позволить играть спустя рукава. Отвлекаешься буквально на одно мгновение, и всё – тебе сразу забивают. В каждой смене должны быть сконцентрированны на 100%.

Глеб Корягин Фото: hcsochi.ru

— Недавно вы и СКА обыграли в очень яркой встрече.

— СКА – отличная команда, в которой собраны очень сильные исполнители. В свою очередь, мы договорились играть в свою игру и постараться минимизировать количество своих ошибок. Все ребята вышли максимально замотивированными, очень здорово сыграло наше второе звено, и голкипер Миша Бердин круто помог команде. Да и вся команда здорово работала, ребята делали всё возможное для победы, и удача была на нашей стороне.

— До вас тренерский штаб доносит мысль, что сейчас на «Сочи» и соперники начинают настраиваться по-другому, уже не видя в этой команде проходного соперника?

— С одной стороны, нам даже приятно, что на нас начинают настраиваться по-другому, а не так, что непонятно, кто приехал. Но, с другой стороны, на нас-то это никак не влияет. Наша задача – играть в свою игру и не потерять её.

— Что выделяет Дмитрия Кокорева как главного тренера? Например, ваш словацкий нападающий Михал Криштоф в интервью рассказывал, что он не кричит, как это обычно делают российские специалисты. Это правда, что он не повышает на вас голос?

— Да нет, конечно, иногда бывает, что срывается. Но если сравнивать с другими специалистами, то, наверное, да.

— Непривычно?

— На самом деле, столько тренеров уже было в моей карьере, что видел практически всё. Но, скорее, да – всё-таки непривычно.

— На одной из пресс-конференции он сказал правильную вещь, что цель – выиграть Кубок Гагарина? Понятно, что перед любой командой стоит такая задача. Но как вам такие слова применительно к «Сочи»?

— А с другой стороны, зачем вообще собираться, если не ставить перед собой подобных задач? Просто так поиграть? Ну так ничего и не добьёшься. В любом случае всегда ставятся максимальные задачи. И только так можно чего-то добиться.

«Если шайба влетает в ворота после свистка, как её можно засчитать?»

— В недавнем матче со «Спартаком» не обошлось без курьёзного гола Данилы Галенюка. Потом даже КХЛ признала, что тот гол был засчитан ошибочно.

— У нас даже внутри команды разделились мнения (улыбается). Непонятный момент. Вроде по новым правилам и должны были засчитывать гол, а вроде и после свистка шайба зашла в ворота. Чёрт его знает, как всё это трактуется.

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— Сами ещё не разобрались до конца со всеми тонкостями правил?

— Ну да, потому что каждый же год вводят что-то новое. И мне кажется, что уже и судьям становится тяжелее трактовать какие-то моменты. Правила меняются, но, если шайба влетает в ворота после свистка, как ты её можешь засчитать?

— К вам же летом приходят судьи и рассказывают обо всех нововведениях, но путаница всё равно остаётся?

— Во время игры же всё равно кто-то что-то не так увидел, с другого ракурса. Мы спрашивали даже у ребят, которые были на льду, и они говорят, что бились, толкались на пятаке, добивание — и забили гол. А дальше решение судей.

— Резюмируя по этому голу, хорошо, что такое решение было принято в пользу «Сочи», но на месте игрока «Спартака» вам было бы очень обидно?

— Да, конечно, но что поделать? Для нас хорошо, что всё так сложилось в том эпизоде.

— Матчи с ЦСКА или со «Спартаком» ещё остаются чем-то особенным для вас как для хоккеиста, начинавшего свой путь в КХЛ в форме московского «Динамо»?

— Перед игрой со «Спартаком» сидели с Волчком (защитником Артёмом Волковым. – Прим. «Чемпионата»), обсуждали что-то. Конечно, в памяти остаются такие нюансы, что это дерби, и всё в таком роде. Но такого ощущения, как это было в «Динамо», уже нет.

«Сразу после игры позвонил Пилипенко. Ни в коем случае не было задачи его травмировать»

— Вы недавно провели 450-й матч за карьеру в КХЛ, и за столь большое количество сыгранных матчей в вашей карьере был всего один 10-минутный штраф за атаку в голову. Ни одного пятиминутного, пока в этом сезоне не попали в колено Кириллу Пилипенко. Что произошло в том моменте?

— Если не ошибаюсь, то в Хабаровске однажды получал пять минут.

— Проверял по статистике: в КХЛ только четырёхминутные штрафы и одна «десятка».

— Да, наверное, там был четырёхминутный штраф.

— А тут нанесли травму сопернику, да ещё и бывшему партнёру по команде, с которым вместе играли за «Динамо». Совершенно нетипичный эпизод для вас.

— На самом деле, неприятный инцидент. Позвонил ему сразу после игры, мы поговорили, и я извинился. Ни в коем случае не было задачи его травмировать. Просто шёл в корпус, он меня заметил и начал уворачиваться, а я уже не успел и попал ему в колено. Слава богу, что всё обошлось и он уже вернулся на лёд. Я не грубый игрок, и у меня не было никакого умысла. В любом случае получилось не очень красиво.

«Против Рендулича очень тяжело играть, Грэм – классный защитник с канадским катанием»

— Поговорим о ваших лидерах: у Борны Рендулича один из лучших бросков во всей лиге?

— У него хороший бросок, но, помимо броска, он ещё и очень хорош физически и при этом достаточно быстр для своих габаритов. Против него очень тяжело играть.

— Удивлены, что после своего ухода из «Витязя» последние несколько лет он не играл в КХЛ?

— Не разговаривал с Борной на эту тему. Может быть, это было и его желание? Не могу говорить за него.

— Джесси Грэм доминирует на синей линии.

— Классный защитник с канадским катанием.

— Что особенного в североамериканских защитниках, которые приезжают в КХЛ и так выделяются в большинстве? Если называть вещи своими именами, то Джесси – практически никому не известный игрок, который не смог пробиться в НХЛ и вот так заметно выделяется в России. И таких примеров очень много.

— Начнём с того, что, в принципе, когда иностранного игрока берут в российский клуб, то у него немного другое положение, нежели у русского защитника или нападающего. К ним другое отношение, у них больше кредит доверия, соответственно, и больше игрового времени. И надо говорить объективно, по уровню в КХЛ приезжают хорошие иностранцы, которые очень хорошо играют в хоккей.

— Стараетесь подсмотреть у Грэма какие-то вещи, которые можно было бы перенести на свою игру? Или, может быть, смотрели на других своих одноклубников, с которыми играли раньше?

— В этом сезоне продолжаю смотреть за Хабаровском, где играет Кэм Ли, с которым я отыграл практически весь прошлый сезон. Мне очень нравится, как он катается. Стараюсь смотреть, но не знаю, насколько в моём возрасте уже можно что-то изменить. Однако думаю, что никогда не поздно улучшить какие-то компоненты игры.

Глеб Корягин Фото: hcsochi.ru

— За время карьеры в КХЛ вы зарекомендовали себя в статусе очень надёжного оборонительного защитника. А в детстве хотелось так часто забивать и раздавать передачи, как сейчас это делает Грэм или Ли? Или сразу смирились с такой ролью?

— С самого начала так пошло, ещё когда только мелкими пришли в «Динамо». Тренером был Александр Николаевич Филиппов. Ему понравилось, как я катался спиной, и он меня сразу поставил в защиту. С тех времён так всё и осталось. Я никогда много не забивал и не бегал вперёд в роли четвёртого нападающего.

— С Волковым у вас сейчас сложилась классическая пара двух защитников-домоседов.

— (Улыбается.) Так и есть, да.

— Но «Спартаку» он забил победный гол.

— Я его первым делом поздравил, мы дали ему лучшего игрока в раздевалке.

— Вот что значит динамовское воспитание. Если забивать победный гол, то «Спартаку».

— (Смеётся.) Да, он вообще 1+1 сделал в том матче.

— Самому факту появления Артёма в команде сильно обрадовались?

— Я уже заранее знал, что, скорее всего, так произойдёт. Мы с ним сразу списались и пообщались. Всегда хорошо, когда в команду приходят сильные ребята, которые могут помочь достичь результата.

«Мичков всегда просит шайбу и хочет быть с ней. У него нет налёта звёздности»

— Невозможно не затронуть тему набравшего 12 очков в 11 матчах Матвея Мичкова: обрадовались его появлению в клубе?

— Матвей – очень большое усиление для нашей команды.

— Что его выделяет сильнее всего?

— Нацеленность на ворота. Он максимально нацелен на гол. В любом моменте – не важно в игре или на тренировке – он всегда просит шайбу и хочет быть с ней.

— У него есть налёт звёздности?

— Вообще нет. Отличный парень, с ним всегда можно поговорить. И он отлично себя ведёт.

Матвей Мичков Фото: hcsochi.ru

«Уйти из «Амура» в «Сочи» было моим решением. Жалеть тут не о чем»

— Если вернуться в межсезонье, почему вообще приняли решение перейти в «Сочи» и покинуть «Амур», где играли последние пять сезонов?

— Долго общались с семьёй, ведь уже привыкли к Дальнему Востоку, но, наверное, просто пришло время – попробовать что-то новое и даже для себя сменить обстановку.

— Положа руку на сердце, постоянные перелёты с «Амуром» повлияли на решение об уходе из клуба?

— На самом деле, нет, потому что действительно было довольно тяжело, но когда проводишь там пять лет, то уже привыкаешь и фактор перелётов больше не пугает.

— То есть пятый сезон в «Амуре» был намного проще первого, если говорить именно об адаптации к условиям игры на Дальнем Востоке?

— Да! Это просто 100%. Уже понимаешь, где нужно поспать, а где наоборот – надо потерпеть и не ложиться, чтобы быстрее перестроиться.

— «Амур» сейчас располагает большими финансовыми возможностями и заявляет о глобальных спортивных задачах. Не жалко в такой момент покидать клуб?

— Амбиции и цели были у команды и раньше. Возможно, сейчас у них стало немного получше в плане условий, финансовых и так далее, но что поделать? Жалеть тут не о чем. Это же было моим решением перебраться в «Сочи».

— А климат стал одним из факторов в принятии решении о переходе? Все же понимают, что для семьи всё-таки комфортнее жить в Сочи.

— Скажем так, это было хорошим бонусом к окончательному решению.

— В прошлом сезоне вы забросили всего три шайбы – и все в одном матче с «Адмиралом». За что вы так с ними обошлись?

— Так сложилось в том матче, звёзды на небе удачно сошлись (смеётся). Мне повезло, да и парни здорово помогали.

«В Америке сильно помог Ларионов. К нему и ехали»

— В самом начале профессиональной карьеры в 2011 году вы оказались в Америке в команде Oakland Jr. Grizzlies 18U AAA. Как вас занесло в лигу T1EHL 18U, название которой я, если честно, с трудом могу расшифровать?

— (Смеётся.) Это просто трипл-эй. Топовая лига в Америке для ребят до 18 лет. Мы тогда выпустились из школы, и я поехал то ли в Ступино… Нет, не в Ступино. В Дмитров я поехал, но не получилось закрепиться в молодёжке. 18 лет, какие могут быть дальше варианты? Здесь не получилось, поэтому поехал в Америку. Нас было четверо русскоговорящих.

— Бабинцев был в их числе.

— Да, Сэм Бабинцев, Александр Камзолов, Даниэль Эрнандес и белорус Егор Воронов. И с нами там занимался Игорь Ларионов. Следил за нами.

Игорь Ларионов Фото: РИА Новости

— Он помогал тренировать эту команду?

— Нет, он не был их тренером. Просто жил тогда в Америке, и мы с ним дополнительно занимались. Он давал различные советы, ездил практически на все домашние игры вместе с нами, подсказывал определённые нюансы по игре. В общем, сильно нам помогал.

— А это вас агент помог туда трудоустроить?

— Через него. В общем-то, к нему туда и ехали.

«Ларионов давал крутую работу, которую на тот момент невозможно было делать в России»

— Английский язык знали перед поездкой в Америку?

— Вообще не знал английский. Знал только несколько слов. Там немного подучил, но больше помогали ребята. А вообще мы – трое русских – жили в одном доме. И, в принципе, к октябрю-ноябрю полкоманды заговорило по-русски (смеётся).

— А вы жили в какой-то семье или сами себе были предоставлены?

— Нет, мы жили именно втроём. С нами жили родители Сэма – мама и отец иногда приезжал. Ещё к Сане Камзолову приезжал отец. Кто-то из родственников всегда с нами находился, потому что мы были ещё достаточно маленькие. Чёрт его знает, что бы мы там натворили.

— Я же правильно понимаю, что профессионального контракта у вас не было?

— Да. Родители всё оплачивали.

— То есть вы там только играли?

— И тратили родительские деньги (смеётся). Но это был отличный опыт. Игорь Николаевич очень многое нам дал в плане тренировочного процесса.

— И не учились?

— А мы не могли. Школу же уже закончили в России, а больше никаких промежуточных степеней обучения не было.

— Получается, вы стали одними из первых, кто в деле увидел начинающего тренера Игоря Ларионова?

— Наверное, так. Человек с таким опытом. Он рассказал нам столько мелочей, деталей и нюансов. Давал нам тренера по фигурному катанию. Мы дополнительно тренировались. Ещё у нас был отдельный тренер в спортзале, куда мы ездили заниматься. То есть это была такая крутая работа, которую на тот момент невозможно было делать в России.

— У вас набралось 62 минуты штрафного времени в том сезоне, и в дальнейшем вы никогда к подобной отметке больше не приближались. Часто приходилось скидывать перчатки?

— На самом деле, там нет такого, ведь все играют в масках. Большого количества драк не было, просто там такой хоккей… Он не грязный, а другой, подразумевающий много столкновений, единоборств, отсюда столько штрафа и получилось. Плюс у нас была не самая сильная команда, и частенько приходилось попадать в какие-то передряги.

«Предсезонка в Пинске? Каждый день как последний»

— Вы ехали туда изначально с прицелом на один год, не думая задержаться на будущее?

— Да, мы рассматривали такой вариант. Сэм остался, его задрафтовала «Миссиссога». А у нас не получилось. Я ездил на просмотр в USHL в «Индиану», где играл Ринат Валиев, но у них был выбран полный состав иностранцев, поэтому у меня не получилось там закрепиться и пришлось вернуться в «Динамо». Была договорённость, что отыграю один сезон, а дальше, если всё будет хорошо, через год уеду за океан.

— Сезон прошёл настолько хорошо, что вы не уехали, так как попали в основной состав «Динамо».

— Это и было решающим фактором в пользу решения остаться в России. Я летом был на сборах в Детройте у Игоря Николаевича. Мы сидели и обсуждали с ним, что делать дальше. Команда CHL была готова выбрать меня на драфте, однако мы сочли, что это не очень разумно. Да, это очень сильная лига с дальнейшей перспективой, но это всё равно юниорский хоккей. И на тот момент мне казалось, что пройти сборы с чемпионской командой «Динамо» будет полезнее для карьеры.

— С каким ощущениями сейчас вспоминаются четыре сезона в московском «Динамо»?

— С самыми тёплыми. За исключением последнего сезона, который у меня совершенно не получился.

— Насколько сложно в начале карьеры было вливаться в чемпионскую команду?

— Это был больше сложный момент для меня, в голове, потому что никогда до этого не был во взрослой команде. А в плане того, как меня приняли ребята, вообще не было никаких проблем. Всё было потрясающе. В команде были легендарные игроки. Мужики. И они меня здорово приняли.

— Олег Знарок уделял повышенное внимание молодым хоккеистам?

— Была только поддержка. Всё равно ведь были и какие-то неудачные игры, но он всегда на следующий день поддерживал и подсказывал, очень сильно помогая.

— Кто из команды больше всего помогал в адаптации к взрослому коллективу?

— Какого-то шефства не было, но, наверное, в каких-то моментах больше всех помогал Алексей Цветков.

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— С какими чувствами вспоминаете о знаменитой предсезонке в Пинске?

— С мурашками (смеётся). Всё было тяжело в совокупности. Каждый день был как последний. В моей карьере больше такого не было.

— Можно ли говорить, что именно тогда получили закалку на всю остальную карьеру?

— Может быть, и так. Но всё равно прошло уже много времени, и в голове уже не такие воспоминания, как в первом время. Но в целом — да. Теперь уже сложно чем-то удивить на сборах.