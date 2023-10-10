Гальченюк — о 8 очках в 7 матчах: стараюсь делать свою работу. Поначалу было нелегко

Нападающий СКА Алекс Гальченюк высказался после победы команды в матче с «Куньлунем» (6:2). Форвард набрал восемь очков в последних семи встречах.

«Хорошие ощущения от игры. Хорошо двигали шайбу, контролировали её. Забили когда надо. Набрал восемь очков в семи последних матчах? Не задумываюсь об этом. Стараюсь делать свою работу как можно лучше. Поначалу было нелегко. Много забиваю? Тренерский штаб всем говорит бросать побольше, не только мне. Это одна из моих сильных сторон, нужно продолжать это делать. Сейчас получается больше забивать, чем отдавать», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).