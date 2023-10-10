Гальченюк — о выездной серии СКА: было много хайпа из-за неё. С НХЛ не сравнить

Нападающий СКА Алекс Гальченюк после победы в матче с «Куньлунем» (6:2) поделился мыслями о длительный выездной серии.

«Выездная серия? Интересная была поездка. Было много хайпа из-за неё, пацаны говорили, что будет интересно. Было весело. Много меняли часовые пояса, были дальние перелёты. Хорошо съездили на Дальний Восток, там зацепили три победы. Соскучились по игре дома, рады, что хорошо начали домашнюю серию. С НХЛ не сравнить — там есть шестичасовые выезды, но таких, как здесь, по 10 часов, нет. Огромная, конечно, страна», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).