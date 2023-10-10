Главный тренер СКА назвал причины крупной победы в матче с «Куньлунем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:2).

«Все отработали сегодня единым кулаком. Сыграли друг за друга. Выполнили установку. Да, было пару ошибок неприятных. Всё это разберём. Готовимся к следующей встрече. Огромная благодарность нашим болельщикам — всем, кто сегодня пришёл в «Ледовый дворец». Ждём всех на следующей встрече.

Увидели ноу-хау от команды в большинстве, когда Максим Федотов действовал в центре на пятачке? Это творческий подход. Смекалка и закалка», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).