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Жафяров не попал в состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом», Дамир не играл с 28 сентября

Жафяров не попал в состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом», Дамир не играл с 28 сентября
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Сегодня, 10 октября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча пройдёт во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 мск. Стал известен стартовый состав казанцев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав «Ак Барса» вновь не попал нападающий Дамир Жафяров. Хоккеист не выходил на лёд с 28 сентября. 5 октября его заявили на матч с «Авангардом», но форвард так и не появился в игре.

«Ак Барс»:

Ахтямов (Арефьев).
Юдин — Журавлёв, Яшкин — Шипачёв — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Галиев — Семёнов — Галимов;
Альметкин — Лучевников, Кагарлицкий — Сафонов — Петров;
Евсеев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк; Терехов.

За «Ак Барс» игрок провёл девять матчей и отметился одним голом.

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