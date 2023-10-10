«Ванкувер» вернул Подколзина из фарм-клуба, россиянин начнёт сезон в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» официально анонсировал свой состав в преддверии сезона-2023/2024, первые матчи которого пройдут 11 октября.

22-летний российский нападающий Василий Подколзин, который, как сообщалось ранее, был переведён в команду АХЛ «Абботсфорд Кэнакс», возвращён из фарм-клуба.

В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.

Напомним, «Ванкувер Кэнакс» начнёт новый сезон 12 октября домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча начнётся в 5:00 по московскому времени.