Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Адмиралом»

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Главный тренер клуба Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» сегодня, 10 октября.

Напомним, команда из Казани выиграла со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), одержав третью победу подряд.

«Команда хорошо провела матч, мы добились своего результата. Ребята работали, выполняли игровое задание. Мы решили свои задачи здесь.

Была ли установка забросить в первом периоде? Если есть возможность забить – мы стараемся это делать, ребята это умеют. Хорошо, что создали такое преимущество», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».