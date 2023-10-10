«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на четвёртой минуте Артём Пименов с передач Данила Башкирова и Данила Алалыкина открыл счёт, выведя «Салават» вперёд, а на шестой минуте Динар Хафизуллин после передачи Данила Башкирова удвоил преимущество.

В начале второго периода «Салават» довел счёт до 3:0, отличился Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова. На 27-й минуте Александр Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, ассистировали Данил Алалыкин и Динар Хафизуллин.

На 30-й минуте Брукс Мэйсек сумел размочить счёт с передачи Алексея Бывальцева.