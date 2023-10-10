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Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
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«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
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В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на четвёртой минуте Артём Пименов с передач Данила Башкирова и Данила Алалыкина открыл счёт, выведя «Салават» вперёд, а на шестой минуте Динар Хафизуллин после передачи Данила Башкирова удвоил преимущество.

В начале второго периода «Салават» довел счёт до 3:0, отличился Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова. На 27-й минуте Александр Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, ассистировали Данил Алалыкин и Динар Хафизуллин.

На 30-й минуте Брукс Мэйсек сумел размочить счёт с передачи Алексея Бывальцева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Пименов (Башкиров, Алалыкин) – 03:19 (5x5)     2:0 Хафизуллин (Башкиров) – 05:49 (5x5)     3:0 Шмелёв (Ефремов, Шаров) – 21:59 (5x5)     4:0 Хмелевски (Алалыкин, Хафизуллин) – 26:12 (5x4)     4:1 Мэйсек (Бывальцев) – 29:05 (5x5)    
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