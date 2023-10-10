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Хоккеистам НХЛ запретили обматывать клюшки радужной лентой в поддержку ЛГБТ

Хоккеистам НХЛ запретили обматывать клюшки радужной лентой в поддержку ЛГБТ
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила игрокам обматывать клюшки радужной лентой в поддержку ЛГБТ-движения, сообщает издание Associated Press.

В памятке, разосланной на прошлой неделе всем 32 командам лиги, сообщается об ограничениях, касающихся украшения экипировки во время разминки перед специальными матчами и официальными командными тренировками. Игрокам запрещается изменять форму, на участие в тематических праздниках вне льда запрет не налагается.

Напомним, в июне комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига больше не будет заставлять игроков команд надевать майки в поддержку ЛГБТ-сообществ или любые другие тематические свитера во время разминки. Первым, кто отказался надевать радужную майку, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

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