«Вегас» поднял чемпионский баннер под своды арены, на льду был огромный игровой автомат

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Сиэтлом». Идёт третий период — счёт 3:1 в пользу хозяев.

Перед началом матча хоккеисты «Вегаса» участвовали в торжественной церемонии поднятия чемпионского баннера сезона-2022/2023. Капитан «Голден Найтс» Марк Стоун дёрнул за ручку огромного игрового автомата, на экране которого выпали три Кубка Стэнли, после чего всю площадку засыпало электронными монетами.

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Напомним, «Вегас» в прошлом сезоне в финале Кубка Стэнли обыграл «Флориду» в пяти матчаъ. Этот трофей стал первым для «Голден Найтс». Клуб впервые принял участие в чемпионате НХЛ в сезоне-2017/2018.