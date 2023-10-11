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Нападающий «Амура» Пётр Хохряков пропустит месяц из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Амура» Пётр Хохряков пропустит месяц из-за травмы нижней части тела
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Нападающий «Амура» Пётр Хохряков, получивший в матче с «Ладой» травму нижней части тела, внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что восстановление от травмы займёт месяц.

В текущем сезоне 33-летний Хохряков провёл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-1».

Опытнейший нападающий пополнил состав хабаровского клуба в межсезонье. Всего в КХЛ на счету Хохрякова 700 матчей, в которых форвард забросил 85 шайб и отдал 95 результативных передач с показателем полезности «-26».

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