Немчинов назвал команды НХЛ, способные побороться за Кубок Стэнли в новом сезоне

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назвал главных фаворитов стартовавшего сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги и отметил, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может набрать 200 очков за регулярку.

«Ни за какой командой в НХЛ я пристально не слежу. Смотрю матчи и получаю удовольствие так же, как и от игр Континентальной хоккейной лиги. Кто больше всего шансов имеет на победу в Кубке Стэнли? В начале сезона сложно предугадать, никто не ждал «Флориду» в финале в прошлом сезоне.

В НХЛ много команд, кто будет бороться за трофей: «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Флорида» и «Бостон». Претендентов большое количество, за океаном тоже много об этом пишут, прогнозируют. Многие сходятся на финале «Каролины» и «Эдмонтона» или «Каролины» и «Далласа».

Макдэвид набрал в регулярке 158 очков в прошлом сезоне? В этом сезоне он может побить свой же рекорд. Всё от него зависит. Думаю, он и 200 может набрать», — цитирует Немчинова Legalbet.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финале турнира обыграл «Флориду» в пяти матчах.