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Стартовал сезон НХЛ-2023/2024, первый матч регулярки, «Тампа» обыграла «Нэшвилл», дубль Кучерова, отчёт, видео, голы

Дождались! НХЛ стартовала спектаклем – первый гол сезона на счету российской мегазвезды
Сергей Емельянов
«Тампа» радуется голу Кучерова
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Никита Кучеров стал автором первого гола регулярного чемпионата, а за секунды до финальной сирены успел оформить ещё и дубль.

Дождались! В ночь с 10 на 11 октября мск за океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. В первом матче регулярного чемпионата-2023/2024 трёхкратный обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимал «Нэщвилл Предаторз». После неудачного выступления в минувшем плей-офф «молнии» произвели далеко не самые радикальные перестановки в составе, в частности поменяв резервного голкипера. На позицию второго номера американский клуб вместо 38-летнего ветерана Брайана Эллиотта подписал шведского голкипера Юнаса Юханссона, чей карьерный игровой опыт в североамериканской лиге ограничивался 35 матчами. И это к 28 годам!

В новом сезоне шведскому вратарю практически наверняка по планам тренерского штаба «Тампы» было уготовано около 20 матчей в регулярке, но за две недели до начала сезона всё перевернулось с ног на голову. Из-за перенесённой операции один из лучших голкиперов НХЛ россиянин Андрей Василевский выбыл из строя почти на два месяца, и в его отсутствие первым номером «Лайтнинг» стал никогда не хватавший звёзд с неба Юханссон. На предсезонке Юнас прекрасно справился с неожиданно выпавшей ему новой ролью, оформив два шат-аута и в целом продемонстрировав игру очень высокого уровня.

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Но то были выставочные матчи, а настоящая проверка для шведского стража ворот началась с матча открытия сезона НХЛ с «Нэшвиллом». Если в связи со свалившейся на него ответственностью и возросшим давлением Юханссон и испытывал какое-то стартовое волнение, то в первом периоде его партнёры сделали всё возможное, чтобы лимитировать нагрузку на своего голкипера. В стартовом отрезке Юнасу лишь дважды пришлось вступать в игру, чтобы отражать броски по его воротам. Одно из попаданий в створ оказалось на счету россиянина Якова Тренина, который проатаковал с неудобной руки.

В свою очередь финскому голкиперу «Нэшвилла» Юусе Саросу покой мог только сниться. «Тампа» нагрузила 28-летнего голкипера 13 бросками в створ, один из которых в середине периода оказался голевым. Ник Пол затащил шайбу в чужую зону, спокойно развернулся и выполнил передачу на синюю линию на Виктора Хедмана – далее шведский защитник перевёл вправо под бросок Никите Кучерову – россиянин выстрелил в касание и вписал своё имя в историю НХЛ как автор первого гола сезона НХЛ-2023/2024.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

32-летний Хедман набрал 13-е очко за карьеру в первых матчах сезонов для «Тампы». По этому показателю швед вышел на третье место в клубной истории, сравнявшись с ныне главным тренером «Монреаль Канадиенс» Мартеном Сан-Луи. Второе место занимает Венсан Лекавалье (14), а клубный рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (17), который в этом эпизоде располагался на пятаке, создавая трафик перед воротами Сароса. Стивен проделал большую работу для успешного завершения комбинации, но результативным действием в данном случае не отметился.

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На старте второго периода Кучеров имел возможность для дубля, но Сарос успел сыграть на перемещении – финский вратарь перекрыл все ворота и блином парировал бросок россиянина в упор. Никита сильно расстроился упущенному шансу и по возвращении на скамейку выместил зло на заградительном стекле, вдарив по нему кулаком.

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Постепенно гостям удалось перехватить игровую инициативу. В этом им помогли посыпавшиеся удаления со стороны хозяев. Сначала в штрафной бокс проследовал Стэмкос, а затем задержку соперника допустил россиянин Михаил Сергачёв. Впрочем, в обеих попытках большинства «Предаторз» отличиться не смогли. Более того, при одном из розыгрышей лишнего «хищники» даже умудрились организовать неприятности самим себе.

После пушечного броска в исполнении защитника Тайсона Бэрри шайба угодила в голову Коди Глассу, в результате чего канадский нападающий угодил в нокдаун и был вынужден отправиться в подтрибунное помещение для прохождения медицинского протокола на предмет диагностики сотрясения мозга.

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В меньшинстве «молнии» выстояли, но через несколько минут счёт всё-таки сравнялся. Сработала связка главных звёзд «Нэшвилла» в атакующей линии. Шведский нападающий Филип Форсберг первым ходом затащил шайбу в зону атаки, вторым эффектно отправил в буфет соотечественника Хедмана, а третьим сделал передач на Райана О’Райлли, который в дебютном официальном матче на «Предаторз» сразу же отметился голом. Напомним, что 32-летний нападающий в межсезонье пополнил состав «Нэшвилла», подписав четырёхлетний контракт с зарплатой $ 4,5 млн в год.

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В третьем периоде события стали развиваться словно в калейдоскопе. Всего спустя 11 секунд после начала отрезка «Нэшвилл» вырвался вперёд: Юусо Пярссинен получил передачу от Форсберга и в ближнем бою переиграл Юханссона. В следующей атаке гостей шайба ещё раз нашла путь в ворота «Лайтнинг», но гол Романа Йози был отменён из-за помехи вратарю.

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«Нэшвилл» мог повести с преимущество в две шайбы, но вместо этого уже через несколько минут снова оказался в роли отыгрывающейся команды. Сначала Ник Пол сравнял счёт при игре в большинстве, а спустя ещё 42 секунды Брэндон Хагель реализовал штрафной бросок, назначенный за откровенный фол со стороны Люка Шенна.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

«Предаторз» оперативно смогли восстановить равновесие в счёте усилиями Томми Новака, но ничья на табло продержалась недолго. За девять минут до конца третьего периода Пол во второй раз в матче использовал лишнего, и в этот раз одним из его ассистентов выступил Сергачёв, набравший своё первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

В концовке «Нэшвилл» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но финальный штурм не привёл к положительному для гостей результату. Вместо этого «Тампа» смогла вылететь в контратаку, и Кучеров за две секунды до конца матча отправил шайбу в пустые ворота, оформив дубль. Таким получился стартовый матч сезона НХЛ. Команды долго раскачивались, но в третьем периоде подарили отличный спектакль с постоянными поворотами в сюжетной линии.

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