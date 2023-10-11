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«НХЛ приходится платить миллиарды». Гашек отреагировал на участие россиян в новом сезоне

«НХЛ приходится платить миллиарды». Гашек отреагировал на участие россиян в новом сезоне
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировал на начало сезона в Национальной хоккейной лиге. В ночь с 10 на 11 октября стартовал чемпионат-2023/2024.

«Вчера стартовал новый сезон в НХЛ. Это хоккейное соревнование с его подходом (позволить российским хоккеистам играть, не высказываясь о политике) решило поддержать действия страны третий сезон подряд. НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — говорится в сообщении.

Отметим, что в первый игровой день было проведено три матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Нэшвилл Предаторз», а Никита Кучеров забил два гола. «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз». «Вегас» одержал уверенную победу в матче с «Сиэтл Кракен», Иван Барбашёв забросил шайбу.

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