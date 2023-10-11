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ЦСКА и «Северсталь» подтвердили обмен защитника Владимира Грудинина в череповецкий клуб

ЦСКА и «Северсталь» подтвердили обмен защитника Владимира Грудинина в череповецкий клуб
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ЦСКА и «Северсталь» подтвердили обмен защитника Владимира Грудинина, который отправился в Череповец. Армейцы получили денежную компенсацию. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем обмене между клубами.

19-летний хоккеист провёл пять сезонов в системе армейского клуба. В 2022 году он в составе «Красной Армии» дошёл до финала Кубка Харламова и выиграл серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги.

В том же сезоне Грудинин дебютировал в КХЛ и вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за главную команду клуба он провёл 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+12».

На драфте НХЛ — 2022 «Каролина Харрикейнз» выбрала Грудинина в пятом раунде под общим 156-м номером.

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