ЦСКА обменял защитника Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменял защитника Владимира Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию.

В текущем сезоне-2023/2024 19-летний Грудинин провёл три матча за московских армейцев без набранных очков с показателем полезности «-1».

Грудинин дебютировал в КХЛ в регулярном сезоне-2021/2022, в котором провёл шесть матчей и отдал одну голевую передачу. В плей-офф хоккеист принял участие в семи матчах. Грудинин выступал за все три команды клубной системы армейцев и дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Всего в КХЛ на счету Грудинина 42 матча и 3 (1+2) набранных очка с показателем полезности «+12».

На драфте НХЛ — 2022 «Каролина Харрикейнз» выбрала Грудинина в пятом раунде под общим 156-м номером.