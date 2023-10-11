Первый тренер Капризова отреагировал на выбор Кирилла альтернативным капитаном «Миннесоты»

Андрей Лучанский, первый тренер российского нападающего «Миннесоты Уайд» Кирилла Капризова, отреагировал на новость о том, что россиянина выбрали альтернативным капитаном команды на новый сезон-2023/2024 НХЛ.

«Это дела их команды. Если Кирилл этого заслуживает, то они его и выбрали. Шансы Кирилла в этом сезоне? Давайте месяцев через восемь об этом поговорим. Дай бог ему здоровья и чтобы всё сложилось, а что получится, увидим в конце сезона», — сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты», на восемь очков опередив норвежца Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).