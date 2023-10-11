Заслуженный тренер России: не надо бояться уделять НХЛ больше внимания

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил старт нового сезона Национальной хоккейной лиги и прокомментировал первые голы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Кучеров забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ? Конечно, приятно, что наши ребята стартуют и готовы к новым испытаниям, но я не стал бы кричать: «Ура!». Тем не менее, мы обязаны следить за их выступлениями и поддерживать ребят. Не надо бояться больше внимания уделять НХЛ. Это даст дополнительный путь к развитию нашего хоккея, чтобы российские хоккеисты не успокоились, а наоборот, старались двигаться дальше, к новым вершинам. Вот это нужно поправить. В Северной Америке играют наши ребята. В любом случае, Кучеров – молодец», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Кучеров оформил дубль в матче открытия нового сезона-2023/2024 НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3).