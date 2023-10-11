«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Беарз», сообщает пресс-служба столичных. 19-летний форвард не вошёл в список 24 хоккеистов, которые начнут регулярный сезон-2023/2024 в основной команде.

В текущей предсезонке Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года.

«Вашингтон Кэпиталз» начнёт регулярный чемпионат домашним матчем с «Питтсбург Пингвинз». Старт игры запланирован на 14 октября, 2:30 мск.