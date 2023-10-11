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Эрик Карлссон оценил первый матч «Питтсбурга» в новом сезоне

Эрик Карлссон оценил первый матч «Питтсбурга» в новом сезоне
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон прокомментировал первый матч «пингвинов» с «Чикаго Блэкхоукс» (2:4).

«Путешествие только началось. Очень жаль, что мы не смогли победить сегодня, хотя я чувствовал, что в этой встрече можно выиграть. У нас был достаточно энергии. Теперь нам нужно найти способ использовать эту энергию немного лучше», — приводит слова Карлссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в дебютной игре за «Пингвинз» 33-летний Карлссон провёл на льду 26 минут 4 секунды (2.40 – в большинстве, 0.54 – в меньшинстве) и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-2». Карлссон остался без набранных очков, нанеся два броска в створ ворот и заблокировав три броска соперника.

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