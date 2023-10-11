Экс-форвард «Витязя» подписал новый контракт с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый однолетний контракт с нападающим Джастином Дэнфортом, сообщает пресс-служба клуба. Стоимость соглашения — $ 1,1 млн.

В прошлом сезоне 30-летний нападающий сыграл шесть матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Большую часть сезона (76 игр) форвард пропустил из-за травмы плеча.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Дэнфорт выступал за подольский «Витязь», где провёл 58 матчей и набрал 55 очков: забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. По итогам чемпионата канадец занял шестое место по результативности в КХЛ.

Первый матч нового сезона «Коламбус Блю Джекетс» проведёт дома, 13 октября, с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 2:00 мск.