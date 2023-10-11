Мы снова не увидим Овечкина в плей-офф? Прогноз на сезон НХЛ, Восток

Новый сезон в НХЛ уже стартовал, а мы ещё не разобрались с прогнозами на него. О Западной конференции поговорили вчера, сегодня же обратим внимание на Восток, где, как и всегда, ожидается немало интересного.

Мимо плей-офф

«Монреаль», «Филадельфия», «Коламбус», «Оттава», «Детройт», «Вашингтон»

Шестёрку главных неудачников Востока можно просто скопировать с прошлого сезона — тенденции к изменению ситуации нет. «Монреаль» и «Филадельфия» вообще не усилились по сравнению с предыдущим годом, а «Флайерз» ещё и потеряли в качестве. «Коламбус» мог бы выбраться из серости, но сам же казнил себя ещё до начала регулярки историей с Майком Бэбкоком. «Оттава» с «Детройтом» провели финт ушами, обменявшись Кубаликом и Дебринкэтом, но от такой перестановки вряд ли что-то кардинально изменится. Да, к американцу «крылья» добавили ещё несколько добротных подписаний в атаку, однако трансферы в оборону и вратарскую линию, которая больше остальных нуждалась в усилении, пока принимаются с большой долей скепсиса.

«Вашингтон» тоже едва ли можно похвалить за работу на рынке. Самым громким переходом стало подписание Макса Пасиоретти, но, во-первых, он уже не молод, а во-вторых, в последние годы очень много времени проводит в ХК «Лазарет». Травмы это вообще большая проблема для «Кэпиталз» — в прошлом году некоторые и без того немногочисленные лидеры «столичных» надолго оказывались вне игры, что явно не помогло команде оказаться в восьмёрке сильнейших. Пока в долгосрочном списке травмированных значится только Пасиоретти, но даже в таком виде «Вашингтон» не кажется претендентом на плей-офф — Овечкину и Ко нужно очень сильно постараться, чтобы при такой конкуренции забраться выше девятого места.

Борьба за уайлд-кард

«Айлендерс», «Флорида», «Баффало», «Питтсбург»

«Островитяне», которые весной едва-едва заскочили в плей-офф, провели слишком консервативное межсезонье даже по собственным меркам. Выкуп контракта Джоша Бэйли скорее имел информационный эффект, нежели игровой, как и уход Зака Паризе. На Лонг-Айленд, похоже, очень верят в своих игроков, раз не стали делать никаких резких движений. С другой стороны, обменять возрастных игроков на крупных контрактах даже при всём желании было бы проблематично. Тем не менее уровень состава «Айлендерс» позволяет им оставаться в околоплей-оффной тусовке. Особенно когда их ворота защищает один из главных претендентов на «Везину», который способен практически в одиночку выигрывать матчи для своей команды.

Илья Сорокин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Неожиданные финалисты Кубка Стэнли допустили не так много потерь «на выход», а самыми существенными утратами стали травмы Аарона Экблада, который пропустит начало сезона, и Брэндона Монтура, проведшего лучший сезон в карьере. Хотя повреждение последнего носит менее серьёзный характер, и он должен вернуться в игру в ближайшие недели. Многое будет зависеть от того, хватит ли стабильности лидерам «пантер» — как вы наверняка помните, даже исторические сезоны Ткачука, Вераге, того же Монтура до последнего момента не могли гарантировать «Флориде» попадание в плей-офф.

«Клинки» под руководством Дона Гранато прогрессируют от сезона к сезону, и в предстоящем году они имеют отличные шансы впервые за 13 лет провести больше 82 матчей. У «Баффало» очень молодой и дерзкий состав, который при этом уже обладает неплохим опытом на уровне НХЛ. К тому же подпитка из системы тоже ожидается перспективная — даже в случае травм или спадов у игроков основы «Сэйбрз» могут найти хорошую альтернативу. Весной «клинки» отстали от «Флориды», занявшей восьмую строчку в конференции, всего на одно очко — сейчас голодные до побед и в то же время окрепшие «Сэйбрз» выглядят главной тёмной лошадкой Востока.

«Питтсбург», который абсолютно нелепым образом лишил себя участия в плей-офф несколькими месяцами ранее, при меньшей вальяжности обязан попадать в число участников погони за Кубком Стэнли в этом сезоне. «Пингвины» горят желанием доказать, что тот провал в концовке был просто случайностью, и пытаются заскочить в чемпионскую «форточку» для Кросби, Малкина и Летанга, добавив к ним лучшего защитника прошлого сезона. Переход Эрика Карлссона баланса команде не добавил, но об амбициях прокричал — в конце концов, (полу)защитники, способные набрать 100 очков за сезон, появляются в команде не каждый день. Хоть первый блин этого «Питтсбурга» и вышел комом, на дистанции чемпионы шестилетней давности должны показать себя во всей красе.

Самые интригующие команды

«Бостон», «Рейнджерс», «Тампа»

Обладатели Президентского кубка официально входят в новую эру без Бержерона и Крейчи. Предстоящий сезон станет большим испытанием для центральной оси «мишек», потенциал которой пока совсем не понятен. Зато в «Бостон» вернулся Милан Лучич, да ещё и в качестве чемпиона мира! Правда, есть ощущение, что символизма в этом переходе больше, чем практического смысла. И тем не менее «Брюинз» — всё ещё серьёзные претенденты на попадание в топ-4. Защита, которая была самой крепкой в лиге в прошлой регулярке, осталась практически в прежнем виде, да и атака всего своего лоска не потеряла. Конечно, заменить таких глыб, как Бержерон и Крейчи, не удалось (да и не удалось бы), но говорить «шеф, всё пропало» от этого болельщикам «Бостона» не стоит.

Для «Рейнджерс» тоже начинается новая эпоха — построить долгосрочный проект с Жераром Галланом у руля не получилось, и к новым успехам команду поведёт Питер Лавиолетт. Очень интересно, как он справится с более звёздным составом, чем был у него в «Вашингтоне» — всё-таки с тремя командами до «столичных» он добирался до финала Кубка Стэнли, а с «Каролиной» и вовсе забирал трофей. У клуба с Манхэттена большие возможности, но пока переворачивать всё с ног на голову «рейнджеры» не стали, подписав нескольких возрастных игроков на небольшие контракты и оставив костяк предыдущего сезона. Если Лавиолетт сможет вывести на новый уровень молодых Какко и Лафреньера, проблема развития которых уже не первый год является притчей во языцех у многих болельщиков команды (да и у сторонних наблюдателей), то «Рейнджерс» могут преподнести много сюрпризов в этом сезоне. Но это одно очень большое если.

«Тампа» должна была провести регулярку без особых интриг, однако травма Андрея Василевского сделала жизнь во Флориде чуть более непредсказуемой. Первое испытание в качестве основного вратаря «Лайтнинг» Юнас Юханссон прошёл не без труда, но при этом и не провалил его — довольно крепкий «Нэшвилл», который, уверен, в этом сезоне попьёт крови у многих команд, трижды пробил шведа, однако много раз был им же и остановлен. Чуть больше практики, уверенности и помощи от полевых игроков, и Юханссон сможет сделать отсутствие Василевского менее болезненным для «молний», хоть полноценно заменить такого голкипера невозможно. Когда же Андрей вернётся в рамку, крейсер «Тампы» спокойно дойдёт до плей-офф.

Победитель конференции — «Нью-Джерси»

В числе главных претендентов на первый посев от Востока обязательно будет присутствовать «Каролина». Это одна из самых стабильных команд последних лет, которая при этом так же стабильно наступает на одни и те же грабли в плей-офф. Но здесь мы говорим о регулярке — и к ней «ураганы» под руководством Рода Бриндамора всегда готовы на отлично. У «Харрикейнз» хорошая глубина состава на всех позициях, при этом и в резерве есть кому показать себя — «Каролина» может позволить себе держать Петра Кочеткова вне основного состава, на подходе к НХЛ также Василий Пономарёв, который провёл добротный сезон в АХЛ. С возвращением Андрея Свечникова дела у «ураганов» должны пойти ещё лучше, и их место в тройке по итогам регулярки совсем не удивит.

Андрей Свечников Фото: Lucas Peltier/AP Photo/ТАСС

Где-то поблизости обитает «Торонто», который следующим летом будет ломать себе голову при формировании состава. Пока же мегаатакующая четвёрка «листьев» всё ещё в полном составе, подобраны неплохие исполнители для боттом-6, точечно укреплена защита, сохранён Самсонов. В принципе, ничего не мешает «Мэйпл Лифс» провести ещё одну качественную регулярку. Но это же «Торонто» — сюрпризы, как со знаком плюс, так и со знаком минус, могут выскочить в любой момент.

Дальнейшего прогресса ожидаю от «Нью-Джерси». «Дьяволы» катком прошлись по соперникам в предсезонке, одержав победы во всех семи матчах. При этом не сказать что «Дэвилз» летели на всех парах, но хоккей порой показывали весьма привлекательный. Клуб хорошо поработал и в межсезонье, сохранив Тимо Майера и выменяв Тайлера Тоффоли. На фоне общего преображения команды под руководством Линди Раффа и потенциала для дальнейшего усиления не только за счёт роста уже имевшихся игроков, но и привлечения допресурсов из системы, «Нью-Джерси» выглядит отличным кандидатом на итоговое первое место на Востоке. Тем более что в прошлом сезоне, если не считать шедший впереди планеты всей «Бостон», «дьяволов» на одно очко обошла только более опытная «Каролина».