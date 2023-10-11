«Спартак» в московском дерби обыграл ХК ЦСКА, Порядин и Голдобин набрали по три очка

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На четвёртой минуте первого периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Ансель Галимов с передач Никиты Сусуева и Александра Пашина удвоил преимущество хозяев.
На четвёртой минуте второго периода Сергей Плотников размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов с передач Павла Порядина и Николая Голдобина сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.
На пятой минуте третьего периода Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Павла Карнаухова сделал счёт 4:2. Через четыре минуты Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. На 12-й минуте периода Даниил Орлов сделал счёт 5:3. В ассистентах — Егор Савиков и Максим Цыплаков. Отметим, что перед решающим голом в составе обеих команд произошло по одному удалению.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 11 октября 2023
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