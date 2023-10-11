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Новичок СКА Рендулич забросил в дебютном матче за армейский клуб

Новичок СКА Рендулич забросил в дебютном матче за армейский клуб
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В Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает «Локомотив». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Красковский) – 07:47 (5x5)     0:2 Тесанов (Берёзкин, Елесин) – 21:01 (5x5)     1:2 Земчёнок (Гальченюк) – 23:19 (5x5)     1:3 Иванов (Алексеев, Елесин) – 24:00 (5x5)     2:3 Рендулич (Воробьёв) – 49:56 (5x5)    

В середине третьего периода новичок армейского клуба Борна Рендулич забросил свою первую шайбу в дебютном матче за СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах за «Сочи», в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени. Хорват играет в четвёртом звене армейского клуба.

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