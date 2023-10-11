Новичок СКА Рендулич забросил в дебютном матче за армейский клуб

В Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает «Локомотив». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине третьего периода новичок армейского клуба Борна Рендулич забросил свою первую шайбу в дебютном матче за СКА.

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Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах за «Сочи», в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени. Хорват играет в четвёртом звене армейского клуба.