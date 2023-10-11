Экс-форвард «Сочи» Рендулич дебютирует за СКА в четвёртом звене в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 11 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пройдёт центральный матч игрового дня КХЛ между СКА и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе армейцев на лёд выдет новичок Борна Рендулич. Отметим, что хорват сыграет в четвёртом звене СКА.
Состав СКА:
Серебряков (Плешков);
Сергеев — Сапего, Зыков — Бардаков — Поляков;
Никишин — Федотов, Гальченюк — Кадейкин — Толчинский;
Пашнин — Земченок, Алистров — Воробьёв — Грицюк;
Выдренков, Рендулич — Зинченко — Дедунов, Синяткин.
Состав «Локомотива»:
Исаев (Бочаров);
Черепанов — Рафиков, Каюмов — Шалунов — Лихачёв;
Гернат — Елесин, Берёзкин — Андронов — Тесанов;
Симашев — Береглазов, Никулин — Иванов — Алексеев;
Бычков, Волков — Красковский — Полунин, Чехович.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах за «Сочи», в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.