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СКА — Локомотив. Прямая трансляция
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Экс-форвард «Сочи» Рендулич дебютирует за СКА в четвёртом звене в матче с «Локомотивом»

Экс-форвард «Сочи» Рендулич дебютирует за СКА в четвёртом звене в матче с «Локомотивом»
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Сегодня, 11 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пройдёт центральный матч игрового дня КХЛ между СКА и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

В составе армейцев на лёд выдет новичок Борна Рендулич. Отметим, что хорват сыграет в четвёртом звене СКА.

Состав СКА:

Серебряков (Плешков);
Сергеев — Сапего, Зыков — Бардаков — Поляков;
Никишин — Федотов, Гальченюк — Кадейкин — Толчинский;
Пашнин — Земченок, Алистров — Воробьёв — Грицюк;
Выдренков, Рендулич — Зинченко — Дедунов, Синяткин.

Состав «Локомотива»:

Исаев (Бочаров);
Черепанов — Рафиков, Каюмов — Шалунов — Лихачёв;
Гернат — Елесин, Берёзкин — Андронов — Тесанов;
Симашев — Береглазов, Никулин — Иванов — Алексеев;
Бычков, Волков — Красковский — Полунин, Чехович.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах за «Сочи», в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

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