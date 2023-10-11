Экс-форвард «Сочи» Рендулич дебютирует за СКА в четвёртом звене в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 11 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пройдёт центральный матч игрового дня КХЛ между СКА и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе армейцев на лёд выдет новичок Борна Рендулич. Отметим, что хорват сыграет в четвёртом звене СКА.

Состав СКА:

Серебряков (Плешков);

Сергеев — Сапего, Зыков — Бардаков — Поляков;

Никишин — Федотов, Гальченюк — Кадейкин — Толчинский;

Пашнин — Земченок, Алистров — Воробьёв — Грицюк;

Выдренков, Рендулич — Зинченко — Дедунов, Синяткин.

Состав «Локомотива»:

Исаев (Бочаров);

Черепанов — Рафиков, Каюмов — Шалунов — Лихачёв;

Гернат — Елесин, Берёзкин — Андронов — Тесанов;

Симашев — Береглазов, Никулин — Иванов — Алексеев;

Бычков, Волков — Красковский — Полунин, Чехович.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах за «Сочи», в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.