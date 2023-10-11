«Никак не могу прокомментировать». С. Фёдоров — о причинах, почему ЦСКА не смог отыграться

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, почему армейский клуб не смог отыграться в московском дерби со «Спартаком» (3:5).

«Я думаю, все видели гол, который нам забили после 3:4. Я думаю, это не входило в наши большие планы по выигрышу этого матча. Ненужные удаления, наверное. Всё бывает. Так сказать, хоккей – игра быстрая.

Несколько раз были близки к тому, чтобы вернуться в игру, но быстро пропускали? Думаю, никак не могу прокомментировать. Вы сами ответили на вопрос. Это одна из причин», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с ХК «Сочи». Игра состоится 14 октября. «Спартак» в этот же день встретится в гостях с «Торпедо».