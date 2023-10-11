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А. Юдин: ярославцы чуть что, сразу откатываются. Наблюдать тягомотину не хочется никому

А. Юдин: ярославцы чуть что, сразу откатываются. Наблюдать тягомотину не хочется никому
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Бывший защитник сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал итоги встречи СКА и «Локомотива» (2:3).

«Матч СКА и «Локомотива» был равный. Петербуржцы только ищут свою игру, в поражении для них нет ничего страшного. Сама игра не очень смотрелась по простой причине: ярославцы играют строго от обороны, чуть что, сразу откатываются. Смотреть на такой хоккей грустно. Такие команды, как «Торпедо», СКА, с подобными соперниками откровенно мучаются. Самое красивое — счёт на табло? Не знаю. Результат – это хорошо, но хоккей в первую очередь для болельщиков. Наблюдать тягомотину не хочется никому. Жалко, что не так много команд в КХЛ пока играют в атакующем стиле. Но тренды меняются, и скоро будет гораздо интереснее», — сказал Юдин «Чемпионату».

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